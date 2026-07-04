Weekend Trip Near Jaipur: जयपुर से 100 km के अंदर मौजूद हैं पत्रिका गेट, आमेर फोर्ट जैसी 3 खूबसूरत मानसून स्पॉट, वीकेंड में करें एक्सप्लोर 

जयपुर-आगरा रोड पर स्थित सिसोदिया रानी का बाग बरसात के दिनों में काफी खूबसूरत दिखता है। ऐसे में अगर आप भीड़-भाड़ से दूर पार्टनर के साथ सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। पार्टनर के अलावा यहां परिवार और दोस्तों के साथ भी आराम से समय बिताया जा सकता है। साथ ही फोटोग्राफी और वीडियो बनाने के शौकीन लोगों के लिए भी यह जगह अच्छी है। बारिश के बाद यहां की हरियाली और रंग-बिरंगे फूल पूरे बाग की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं।