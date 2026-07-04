Mixer Grinder Cleaning Hacks: मिक्सर ग्राइंडर और जार की सफाई के 4 आसान हैक्स, बिना ज्यादा मेहनत हटाएं जमी गंदगी

मिक्सी के छोटे-छोटे हिस्सों तक सफाई पहुंचाने के लिए आप घर पर ही एक DIY ब्रश बना सकते हैं। इसके लिए पुराने टूथब्रश को गर्दन के पास से काट लें। फिर कटे हुए प्लास्टिक के हैंडल को ब्रश के ऊपर मजबूत गोंद या हैंडल को गर्म करके चिपका दें। अब इस ब्रश पर कोई भी सफाई वाला लिक्विड लगाकर मिक्सी के कोनों और मुश्किल जगहों को अच्छी तरह रगड़ें। जहां ब्रश भी न पहुंच पाए, वहां कॉटन बड (क्यू-टिप) की मदद से भी गंदगी साफ कर सकते हैं।