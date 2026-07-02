Puja Bartan Cleaning Hacks: तांबे-पीतल के पूजा के बर्तनों को चमकाने के लिए अपनाएं ये 3 असरदार तरीके

बर्तन साफ करने के लिए Cleaning Tip- image credit instagram/experimentbhaiya
How To Remove Black Stains From Puja Utensils: पूजा के बर्तन चाहे कितने भी साफ कर लें, समय के साथ उन पर काले दाग-धब्बे, कालापन और पानी के निशान पड़ने लगते हैं। खासकर मंदिर में जल भरकर रखने वाले लोटे या गंगासागर पर ये निशान जल्दी दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में इन्हें बदलने या बाजार के महंगे क्लीनर से साफ करने के बजाय, आप घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से इन्हें फिर से चमका सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा के बर्तनों को साफ करने के 3 आसान तरीके।
अगर आपके पूजा के बर्तनों पर जिद्दी दाग या कालापन जम गया है, तो आप नीचे दी गई चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें साफ कर सकते हैं।
यह हैक बर्तनों पर लगे हल्के दाग और पानी के निशान हटाने में काफी मददगार साबित होता है।
अगर पूजा के बर्तनों पर काले निशान या कालापन ज्यादा जम गया है, तो आप यह तरीका अपना सकते हैं।
नोट: यदि आप पूजा के बर्तनों की सफाई के लिए डिशवॉश लिक्विड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पितांबरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
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