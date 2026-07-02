Puja Bartan Cleaning Hacks: तांबे-पीतल के पूजा के बर्तनों को चमकाने के लिए अपनाएं ये 3 असरदार तरीके

How To Remove Black Stains From Puja Utensils: पूजा के बर्तन चाहे कितने भी साफ कर लें, समय के साथ उन पर काले दाग-धब्बे, कालापन और पानी के निशान पड़ने लगते हैं। खासकर मंदिर में जल भरकर रखने वाले लोटे या गंगासागर पर ये निशान जल्दी दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में इन्हें बदलने या बाजार के महंगे क्लीनर से साफ करने के बजाय, आप घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से इन्हें फिर से चमका सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा के बर्तनों को साफ करने के 3 आसान तरीके।