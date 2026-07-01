Melania Trump: फिल्म से कमाए 100 करोड़, 7 लाख का बैग, 4 लाख की ड्रेस; महारानियों जैसी जीती हैं मेलानिया

Melania Trump Luxury Lifestyle : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप अपनी कमाई को लेकर चर्चा में हैं। 'फाइनेंशियल डिस्क्लोजर' के मुताबिक, मेलानिया ने एक साल में करीब 163 करोड़ रुपये कमाए हैं। एक ही डॉक्यूमेंट्री मूवी (Melania Trump Documentary) से 100 करोड़ रुपये की कमाई हुई है और किताब से 4.9 करोड़ रुपये। इतना सब कुछ वे अपने दम पर कर रही हैं।