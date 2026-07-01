Akhilesh Yadav Lifestyle: राजस्थान से पढ़ाई, 9 देशों की यात्रा, फिल्में; राजनीति से इतर ऐसे जीते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अखिलेश को मंगलवार के दिन भंडारे का भोजन (जैसे पूड़ी-सब्जी) बहुत पसंद है। इसके अलावा वे अक्सर मशहूर दुकानों के समोसे खाने भी पहुंच जाते हैं। फरवरी 2026 में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कानपुर के प्रसिद्ध मुन्ना समोसा वाले के मलाई पनीर और हींग वाले समोसे खाए थे। साथ ही, वे बच्चों के साथ अक्सर चाइनीज फूड खाना भी पसंद करते हैं।