Eggless Cake Recipe: कुकर में बनाएं बेकरी जैसा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक, शेफ रणबीर बरार और यमन अग्रवाल से जानें सही तरीका 

शेफ यमन अग्रवाल के अनुसार, अगर आप कुकर में ओवन जैसा केक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले कुकर में नमक गर्म करें। इससे गर्मी चारों तरफ बराबर फैलती है और केक अच्छी तरह बेक होता है। बिना अंडे का टेस्टी और मुलायम केक बनाने के लिए कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। वहीं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अच्छी मैदे में मिलाना चाहिए, जिससे केक अच्छे से फूलता है। केक बैटर को जिस डिब्बे या टिन में डाल रहे हैं, उसे आधे से ज्यादा न भरें, क्योंकि बेकिंग के दौरान केक फूलकर ऊपर आ सकता है और गिर भी सकता है। इसके अलावा, केक को हमेशा मीडियम फ्लेम पर बेक करें, ताकि वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से समान रूप से पक सके।