Leftover Roti Recipes: रात की बची रोटी से बनाएं चीजी रैप और राजस्थान के फेमस कलेवा जैसे 3 टेस्टी नाश्ते 

बच्चों के लिए चीजी रैप बनाने के लिए प्याज, शिमला मिर्च और पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें एक बाउल में डालें। इसके बाद इसमें स्वीट कॉर्न, चीज, मेयोनीज, ऑरिगैनो, नमक और चिली फ्लेक्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस तैयार स्टफिंग को बची हुई रोटी के बीच में रखें और रोटी को आधा मोड़ दें। तवे पर थोड़ा बटर लगाकर रोटी को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें। जब रैप अच्छी तरह तैयार हो जाए, तब इसे टोमैटो कैचप या चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें।