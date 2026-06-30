Monsoon Care Tips: चमड़े के आइटम्स, फर्नीचर या ताला; बारिश में बदबू और चीजों को खराब होने से बचाने के टिप्स

Rainy Season Home Protection: बारिश का मौसम आते ही ज्यादातर लोग गर्मी से राहत पाने के बारे में सोचते हैं या घूमने कहां जाएं इसकी प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन इन सभी चीजों में कुछ छोटी-छोटी लेकिन जरूरी चीजों को पहले से सुरक्षित रखना भूल जाते हैं, जिसके चलते परेशानी के साथ ही काफी ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ जाते हैं। आज की स्टोरी में हम घरेलू ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बारिश शुरू होने से पहले इनकी केयर कर लें तो बारिश के मौसम में होने वाले नुकसान और खर्च से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।