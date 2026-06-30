Short Height Fashion Tips: कम हाइट में लंबी दिखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान स्टाइलिंग टिप्स

एथनिक कपड़े पहनते समय सूट और सलवार को कोशिश करें कि एक ही रंग का लें। इसके साथ ही दुपट्टे से गले और हाथ को ढकने के बजाय दुपट्टे को एक साइड में पिन से सिक्योर करें। साथ ही काले या मैचिंग डार्क रंग के ज्यादा लंबे हील्स के बजाय बैलेन्स और न्यूड रंग की हील्स का चुनाव करें।