Samyuktha Menon के टॉप 5 ट्रेडिशनल लुक्स: शादी से फेस्टिव सीजन तक हर मौके पर दिखें स्टाइलिश

अगर आपकी जल्द शादी होने वाली है या शादी के बाद घर में पहली बार कोई फंक्शन पड़ने वाला है, तो आप एक्ट्रेस के इस साड़ी लुक से आइडिया लेकर तैयार हो सकती हैं। फुल प्रिंटेड होने के साथ ही डार्क लाल रंग की साड़ी, हैवी कंट्रास्ट ज्वेलरी और बालों में गजरा बना होने की वजह से यह नई-नवेली दुल्हनों के लुक के लिए बेस्ट है। वहीं स्लीवलेस ब्लाउज होने के साथ वर्क की जगह साड़ी प्रिंटेड होने की वजह से गर्मी के दिनों में पहनने के लिए भी यह सही है।

