Tips To Keep Chapatis Fresh: टिफिन में घंटों बाद भी मुलायम रहेंगी रोटियां, अपनाएं ये 5 आसान Kitchen Hacks

रोटी कितनी देर मुलायम रहेगी, यह रोटी के सेकने के तरीके पर भी निर्भर करता है। अगर आप कम गर्म तवे पर रोटी को देर तक सेकते हैं, तो इससे रोटी रबड़ जैसी खिंची-खिंची हो जाती है, जो तुरंत खाने पर तो थोड़ा ठीक लगती है, लेकिन टिफिन में रखने के बाद यह और ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा तवा नॉर्मल गर्म करने के बाद ही रोटी को डालें और इसके बाद रोटी को बस इतना सेकें कि वह अच्छी तरह पक जाए और उस पर हल्के निशान आ जाएं, लेकिन उसे बहुत ज्यादा कड़क न करें। इसके साथ ही रोटियां बहुत पतली या मोटी भी न बेलें।