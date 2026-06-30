Monsoon Hairfall : ‘माइनस 1 रूल’ मानसून में झड़ते बालों को रोकने में कारगर, दिल्ली में महिलाओं पर हुए शोध का दावा

शोधकर्ताओं ने इस दौरान एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसे "माइनस 1 रूल" (Minus 1 rule) का नाम दिया गया। इस नियम में '1' का अर्थ 24 घंटे था। इसका सीधा मतलब यह था कि जब आपको लगे कि आपके बाल गंदे हो गए हैं और उन्हें धोने की सख्त जरूरत है, तो उससे ठीक 24 घंटे पहले (यानी एक दिन पहले) ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए।