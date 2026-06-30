जीनत अमान की ‘Live In Relationship’ वाली सलाह: क्या शादी से पहले साथ रहना वाकई जरूरी? विज्ञान और रिसर्च क्या कहते हैं?

Zeenat Aman on Live In Relationship: अस्सी के दशक की हरदिल अजीज एक्ट्रेस जीनत अमान ने शुभ्रा अयप्पा के साथ बातचीत में कहा है कि आज के समय में लिव-इन रिलेशनशिप ज्यादा जरूरी है। साथ ही वे यह भी कहती हैं कि दुखभरी शादी से ज्यादा अच्छा है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहा जाए। इस तरह की सलाह के बाद 74 वर्षीय एक्ट्रेस अपनी बेबाकी के कारण एक बार फिर चर्चा में हैं।