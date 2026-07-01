Donald Trump: मिडटर्म चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दांव, रिपब्लिकन पार्टी पहली बार करेगी राष्ट्रीय सम्मेलन

सम्मेलन के लिए टेक्सास के डलास को चुनने के पीछे भी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। राज्य में सीनेट चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जेम्स टालारिको और रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन के बीच मुकाबला होना है। केन पैक्सटन, जो टेक्सास के अटॉर्नी जनरल हैं, ने ट्रंप के समर्थन से इस वर्ष रिपब्लिकन प्राइमरी में लंबे समय से सीनेटर रहे जॉन कॉर्निन को हराया था। हालांकि पैक्सटन का नाम विवाह से इतर संबंध, महाभियोग जैसे विवादों से भी जुड़ चुका है। पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि ये विवाद चुनाव में उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।