रॉयल वेडिंगः 189 करोड़ का बजट, टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स की शादी की चर्चाओं ने बढ़ाई हलचल

Taylor Swift Wedding: दुनिया की सबसे चर्चित पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी फुटबॉल स्टार ट्रैविस केल्स की संभावित शादी को लेकर न्यूयॉर्क में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों जुलाई के पहले सप्ताह में मैनहट्टन स्थित प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शादी कर सकते हैं। हालांकि अब तक इस आयोजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शहर में चल रही तैयारियों ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। बताया जा रहा है कि इस भव्य समारोह पर करीब 20 मिलियन डॉलर (लगभग 189.05 करोड़ रुपये) खर्च किए जा सकते हैं। अगर यह आयोजन होता है, तो इसे अमेरिका के सबसे बड़े सेलिब्रिटी आयोजनों में से एक माना जा रहा है।