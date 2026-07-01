रॉयल वेडिंगः 189 करोड़ का बजट, टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स की शादी की चर्चाओं ने बढ़ाई हलचल

टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स(फोटो-X/@Bubblebathgirl)
Taylor Swift Wedding: दुनिया की सबसे चर्चित पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी फुटबॉल स्टार ट्रैविस केल्स की संभावित शादी को लेकर न्यूयॉर्क में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों जुलाई के पहले सप्ताह में मैनहट्टन स्थित प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शादी कर सकते हैं। हालांकि अब तक इस आयोजन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शहर में चल रही तैयारियों ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। बताया जा रहा है कि इस भव्य समारोह पर करीब 20 मिलियन डॉलर (लगभग 189.05 करोड़ रुपये) खर्च किए जा सकते हैं। अगर यह आयोजन होता है, तो इसे अमेरिका के सबसे बड़े सेलिब्रिटी आयोजनों में से एक माना जा रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संभावित शादी में करीब 1,100 वीवीआईपी मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। इनमें ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता हस्तियों के अलावा एनएफएल के कई बड़े खिलाड़ी और अमेरिका के प्रमुख कारोबारी भी शामिल हो सकते हैं। मेहमानों के ठहरने के लिए टाइम्स स्क्वायर के आसपास स्थित कई लग्जरी होटलों में पहले से बुकिंग किए जाने की भी चर्चा है। समारोह को पूरी तरह निजी और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और गोपनीयता संबंधी कड़े प्रोटोकॉल अपनाए जाने की बात भी सामने आई है। इसी वजह से आयोजन से जुड़ी जानकारी बेहद सीमित रखी जा रही है।
इस बीच, मेडिसन स्क्वायर गार्डन के आसपास 2 से 4 जुलाई के बीच आम लोगों की आवाजाही सीमित करने की तैयारी भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अवधि के दौरान आसपास की सड़कों को बंद करने के लिए स्थानीय प्रशासन से आवश्यक परमिट लिए गए हैं। इससे शादी की अटकलों को और बल मिला है। अमेरिकी मीडिया में इस संभावित आयोजन को 'अमेरिका की रॉयल वेडिंग' कहा जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे प्रभावशाली पॉप कलाकारों में शामिल हैं, जबकि ट्रैविस केल्स एनएफएल के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। दोनों की लोकप्रियता को देखते हुए यह आयोजन वैश्विक स्तर पर भी सुर्खियां बटोर सकता है।
हालांकि, अब तक टेलर स्विफ्ट, ट्रैविस केल्स या उनके प्रतिनिधियों की ओर से शादी की तारीख, स्थान या कार्यक्रम को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल इन तैयारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही शादी की अटकलें लगाई जा रही हैं।
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