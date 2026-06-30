डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता रहेगी बरकरार

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश का उद्देश्य उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित करना था जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या अस्थायी वीजा पर हैं। ट्रंप सरकार की दलील थी कि विदेशी प्रवासियों के बच्चे तकनीकी रूप से पूरी तरह अमेरिका के कानूनी अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसलिए उन्हें यहां पैदा होते ही अपने आप अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए।