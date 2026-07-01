Night Habits: 25 साल के अनुभव के बाद डॉक्टर ने छोड़ीं रात की ये 7 आदतें, जानिए क्यों है जरूरी

दिनभर की थकान के बाद बिस्तर पर लेटकर रील्स या सोशल मीडिया देखना हम सबकी आदत बन चुका है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (ब्लू लाइट) हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोक देती है। यह वही हार्मोन है जो हमें सुकून की नींद सुलाने में मदद करता है। फोन चलाने से यह हार्मोन कम हो सकता है, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है।