खाने के बाद सीने में दर्द और खट्टी डकारें? Hiatus Hernia के ये लक्षण जानना है जरूरी

Hiatus Hernia Symptoms: कई बार ऐसा होता है कि हम पेट भरकर खाना खाते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद सीने में तेज जलन होने लगती है। खट्टी-खट्टी डकारें आने लगती हैं और ऐसा लगता है कि खाया हुआ खाना गले तक वापस आ रहा है। हम अक्सर इसे नॉर्मल गैस या एसिडिटी समझकर एंटासिड की गोली खा लेते हैं या घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी आपको आए दिन हो रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए।