सीने में दर्द है या दिल की धड़कन गड़बड़? हार्ट अटैक नहीं, ये 2 बीमारियां भी हो सकती हैं वजह!

एंजाइना कोई हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि यह आपके दिल की तरफ से मिलने वाली एक चेतावनी है। यह तब होता है जब दिल की नसें अंदर से थोड़ी सिकुड़ या ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे दिल की मांसपेशियों तक उतनी ऑक्सीजन और खून नहीं पहुंच पाता जितनी उसे जरूरत होती है। इसके लक्षणों में सीने में भारीपन, जकड़न या ऐसा दर्द जो छाती से शुरू होकर आपकी गर्दन, जबड़े, पीठ या बाएं (Left) हाथ तक जाने लगता है। यह दर्द अमूमन तब उठता है जब आप कोई मेहनत का काम करते हैं। जैसे, सीढ़ियां चढ़ना, भारी सामान उठाना, दौड़ना या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा और तनाव करना। अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप बैठ कर आराम करते हैं या डॉक्टर की बताई दवा लेते हैं, यह दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है।