Yoga Day 2026 : रोज 20 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? Johns Hopkins Medicine की रिपोर्ट से जानिए 9 बड़े फायदे

कई लोग योग को केवल शरीर को लचीला बनाने या वजन घटाने का तरीका मानते हैं। लेकिन Johns Hopkins Medicine और NCBI (National Center for Biotechnology Information) में प्रकाशित रिसर्च बताती है कि नियमित योग का असर सिर्फ मांसपेशियों पर ही नहीं, बल्कि दिल, दिमाग, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट योग के लिए निकालते हैं, तो समय के साथ शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।