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Yoga Day 2026 : रोज 20 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? Johns Hopkins Medicine की रिपोर्ट से जानिए 9 बड़े फायदे

Daily Yoga Benefits: Johns Hopkins Medicine और NCBI रिसर्च के अनुसार रोज 20 मिनट योग करने से तनाव कम करने, नींद सुधारने, शरीर की लचक बढ़ाने और दिल की सेहत को फायदा मिल सकता है।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 20, 2026

Yoga Day 2026 Yoga Benefits Daily Yoga Benefits

योग करती हुई महिला को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Yoga Benefits in Hindi: 21 जून को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज के समय में जब तनाव, खराब लाइफस्टाइल और लंबे समय तक बैठकर काम करना आम हो गया है, तब योग सिर्फ एक पारंपरिक अभ्यास नहीं बल्कि स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बनता जा रहा है।

कई लोग योग को केवल शरीर को लचीला बनाने या वजन घटाने का तरीका मानते हैं। लेकिन Johns Hopkins Medicine और NCBI (National Center for Biotechnology Information) में प्रकाशित रिसर्च बताती है कि नियमित योग का असर सिर्फ मांसपेशियों पर ही नहीं, बल्कि दिल, दिमाग, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट योग के लिए निकालते हैं, तो समय के साथ शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

  1. तनाव कम करने में मदद मिल सकती है

भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। Johns Hopkins Medicine के अनुसार योग में शामिल गहरी सांस लेने की तकनीक और ध्यान (Meditation) तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। कई लोगों को नियमित योग के बाद मानसिक शांति और बेहतर फोकस महसूस होता है।

  1. शरीर की लचक बढ़ सकती है

शुरुआत में कई आसन मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास से मांसपेशियों और जोड़ों की लचक बढ़ने लगती है। इससे रोजमर्रा के काम करना भी आसान हो सकता है।

  1. पीठ और गर्दन के दर्द में राहत मिल सकती है

लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों में गर्दन और कमर दर्द की शिकायत आम है। रिसर्च बताती है कि कुछ योगासन पीठ दर्द की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं।

  1. शरीर का संतुलन बेहतर हो सकता है

उम्र बढ़ने के साथ संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। योग शरीर के संतुलन और स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे गिरने का जोखिम कम हो सकता है।

  1. नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है

अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है या बार-बार नींद खुल जाती है, तो योग मददगार साबित हो सकता है। NCBI में प्रकाशित समीक्षा के अनुसार योग का संबंध बेहतर नींद से देखा गया है।

  1. दिल की सेहत को फायदा पहुंचा सकता है

Johns Hopkins Medicine के अनुसार योग तनाव कम करने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर और हृदय स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि यह किसी मेडिकल उपचार का विकल्प नहीं है।

  1. मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है

योग केवल शरीर ही नहीं, मन पर भी काम करता है। नियमित अभ्यास चिंता (Anxiety) और तनाव से जुड़े लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है।

  1. ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ सकती है

कई लोग बताते हैं कि नियमित योग के बाद वे दिनभर ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। योग शरीर और मन दोनों को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है।

  1. जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है

NCBI की रिसर्च समीक्षा के अनुसार योग का संबंध बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से देखा गया है। नियमित अभ्यास व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है।

योग शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

शुरुआत आसान आसनों से करें। किसी प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में सीखें। यदि आपको दिल, हड्डियों या किसी गंभीर बीमारी से जुड़ी समस्या है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

20 Jun 2026 10:43 am

Hindi News / Health / Yoga Day 2026 : रोज 20 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? Johns Hopkins Medicine की रिपोर्ट से जानिए 9 बड़े फायदे

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