बार-बार पेशाब आना और दर्द; Bladder Pain Syndrome के कारण तो नहीं हो रहा ये, शोध के अनुसार समझिए

अच्छी बात यह है कि ब्लैडर पेन सिंड्रोम (BPS) जानलेवा नहीं है। लेकिन यह बीमारी मरीज के जीने की इच्छा और दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर देती है। इस बीमारी से पीड़ित लोग न तो चैन से सो पाते हैं (क्योंकि रात में भी बार-बार उठना पड़ता है) और न ही कहीं बाहर यात्रा कर पाते हैं। लंबे समय तक इस दर्द और परेशानी को झेलने के कारण कई मरीज गंभीर मानसिक तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन (अवसाद) का शिकार हो जाते हैं। इसलिए भले ही यह जानलेवा न हो, लेकिन इंसान की मानसिक और शारीरिक शांति के लिए यह बेहद कष्टदायक होती है।