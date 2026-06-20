पेट के ऊपरी हिस्से में बार-बार दर्द और खाना खाते ही बढ़ जाती है परेशानी? Mayo Clinic से जानिए Pancreatitis के संकेत

पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द से परेशान व्यक्ति को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Pancreatitis Symptoms in Hindi: अक्सर लोग पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाले दर्द, गैस, अपच या मतली को सामान्य पाचन समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द बार-बार हो रहा है, पीठ तक फैल रहा है या खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, तो यह अग्न्याशय (Pancreas) से जुड़ी एक गंभीर समस्या पैंक्रियाटाइटिस का संकेत हो सकता है।
मेयो क्लिनिक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेज (NIDDK) के अनुसार, पैंक्रियाटाइटिस वह स्थिति है जिसमें अग्न्याशय में सूजन आ जाती है। यह समस्या अचानक भी हो सकती है और लंबे समय तक रहने वाली भी हो सकती है।
पैंक्रियास (Pancreas) पेट के पीछे स्थित एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसका काम भोजन को पचाने वाले एंजाइम और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन बनाना होता है। जब इसी अंग में सूजन आ जाती है, तो शरीर के कई जरूरी कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
रिसर्च के अनुसार पैंक्रियाटाइटिस का सबसे आम लक्षण पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द है, जो कई बार पीठ तक फैल सकता है। इसके अलावा ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं:
NIDDK के अनुसार, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में कुछ लोगों को लंबे समय तक दर्द रहता है, जबकि कुछ में समय के साथ दूसरी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। ऐसे मामलों में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं:
-डायबिटीज के लक्षण विकसित होना
Mayo Clinic और NIDDK के अनुसार पैंक्रियाटाइटिस के सबसे सामान्य कारणों में शामिल हैं:
यदि पेट दर्द बहुत तेज हो, लगातार बढ़ रहा हो, उल्टी रुक न रही हो, बुखार हो या सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गंभीर पैंक्रियाटाइटिस जानलेवा जटिलताओं का कारण बन सकता है।
पूरी तरह बचाव हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन कुछ आदतें जोखिम कम कर सकती हैं:
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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