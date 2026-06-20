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पेट के ऊपरी हिस्से में बार-बार दर्द और खाना खाते ही बढ़ जाती है परेशानी? Mayo Clinic से जानिए Pancreatitis के संकेत

Pancreatitis Causes: Mayo Clinic और NIDDK के अनुसार पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, मतली, उल्टी और बिना वजह वजन घटना Pancreatitis के संकेत हो सकते हैं। जानिए इसके कारण, लक्षण और बचाव।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 20, 2026

Pancreatitis Pancreatitis Symptoms Pancreas Inflammation

पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द से परेशान व्यक्ति को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Pancreatitis Symptoms in Hindi: अक्सर लोग पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाले दर्द, गैस, अपच या मतली को सामान्य पाचन समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द बार-बार हो रहा है, पीठ तक फैल रहा है या खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, तो यह अग्न्याशय (Pancreas) से जुड़ी एक गंभीर समस्या पैंक्रियाटाइटिस का संकेत हो सकता है।

मेयो क्लिनिक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेज (NIDDK) के अनुसार, पैंक्रियाटाइटिस वह स्थिति है जिसमें अग्न्याशय में सूजन आ जाती है। यह समस्या अचानक भी हो सकती है और लंबे समय तक रहने वाली भी हो सकती है।

क्या होता है पैंक्रियास और क्यों है यह महत्वपूर्ण?

पैंक्रियास (Pancreas) पेट के पीछे स्थित एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसका काम भोजन को पचाने वाले एंजाइम और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन बनाना होता है। जब इसी अंग में सूजन आ जाती है, तो शरीर के कई जरूरी कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

पैंक्रियाटाइटिस के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं?

रिसर्च के अनुसार पैंक्रियाटाइटिस का सबसे आम लक्षण पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द है, जो कई बार पीठ तक फैल सकता है। इसके अलावा ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं:

  • पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द
  • खाना खाने के बाद दर्द बढ़ना
  • मतली और उल्टी
  • दिल की धड़कन तेज होना
  • पेट में सूजन या कोमलता
  • सांस लेने में परेशानी

लंबे समय तक रहने वाले पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है?

NIDDK के अनुसार, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में कुछ लोगों को लंबे समय तक दर्द रहता है, जबकि कुछ में समय के साथ दूसरी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। ऐसे मामलों में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं:

  • बिना कोशिश के वजन कम होना
  • बार-बार दस्त होना
  • तैलीय या बदबूदार मल
  • भोजन पचाने में दिक्कत

-डायबिटीज के लक्षण विकसित होना

किन कारणों से हो सकती है यह समस्या?

Mayo Clinic और NIDDK के अनुसार पैंक्रियाटाइटिस के सबसे सामान्य कारणों में शामिल हैं:

  • पित्ताशय की पथरी (Gallstones)
  • अत्यधिक शराब का सेवन
  • धूम्रपान
  • खून में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना
  • कुछ दवाएं
  • अग्न्याशय में चोट या संक्रमण
  • कुछ आनुवंशिक कारण

इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

यदि पेट दर्द बहुत तेज हो, लगातार बढ़ रहा हो, उल्टी रुक न रही हो, बुखार हो या सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गंभीर पैंक्रियाटाइटिस जानलेवा जटिलताओं का कारण बन सकता है।

क्या पैंक्रियाटाइटिस से बचाव संभव है?

पूरी तरह बचाव हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन कुछ आदतें जोखिम कम कर सकती हैं:

  • शराब से दूरी बनाना
  • धूम्रपान छोड़ना
  • संतुलित आहार लेना
  • स्वस्थ वजन बनाए रखना
  • पित्ताशय की पथरी का समय पर इलाज कराना

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डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

20 Jun 2026 04:42 pm

Hindi News / Health / पेट के ऊपरी हिस्से में बार-बार दर्द और खाना खाते ही बढ़ जाती है परेशानी? Mayo Clinic से जानिए Pancreatitis के संकेत

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