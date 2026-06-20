बच्चे ने गलती से पी लिया मच्छर भगाने वाला लिक्विड, मुश्किल से बची जान, NIH से जानिए Mosquito Repellant कैसे फेफड़ों को पहुंचाता है नुकसान

हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में 19 महीने के एक बच्चे ने घर में रखा मच्छर भगाने वाला लिक्विड पी लिया। इसके बाद बच्चे को गंभीर फेफड़ों की चोट, निमोनिया, शॉक और मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ा। कई सप्ताह तक ICU में इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार आया। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि घर में मौजूद कुछ रासायनिक उत्पाद बच्चों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं।