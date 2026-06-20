20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

बच्चे ने गलती से पी लिया मच्छर भगाने वाला लिक्विड, मुश्किल से बची जान, NIH से जानिए Mosquito Repellant कैसे फेफड़ों को पहुंचाता है नुकसान

Mosquito Liquid Side Effects: NCBI, MedlinePlus और American Academy of Pediatrics के अनुसार मच्छर भगाने वाला लिक्विड गलती से निगलने पर बच्चों में फेफड़ों की चोट, निमोनिया और सांस की गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jun 20, 2026

Mosquito Repellent Poisoning Child Poisoning Mosquito Liquid Side Effects

मच्छर भगाने वाले लिक्विड लगाते हुए बच्ची को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Mosquito Repellent Liquid Poisoning in Children: घर में मच्छरों से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले लिक्विड वेपराइजर ज्यादातर परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही आम दिखने वाला उत्पाद छोटे बच्चों के लिए नुकसानदायक बन सकता है?

हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में 19 महीने के एक बच्चे ने घर में रखा मच्छर भगाने वाला लिक्विड पी लिया। इसके बाद बच्चे को गंभीर फेफड़ों की चोट, निमोनिया, शॉक और मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ा। कई सप्ताह तक ICU में इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार आया। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि घर में मौजूद कुछ रासायनिक उत्पाद बच्चों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं।

NCBI Bookshelf में प्रकाशित Hydrocarbon Toxicity से जुड़ी रिसर्च के अनुसार, पेट्रोलियम आधारित या हाइड्रोकार्बन युक्त तरल पदार्थ गलती से निगलने पर फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि यह पदार्थ सांस की नली में चला जाए, तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है।

मच्छर भगाने वाला लिक्विड क्यों हो सकता है खतरनाक?

MedlinePlus के अनुसार कई लिक्विड रिपेलेंट उत्पादों में ऐसे रसायन और सॉल्वेंट्स मौजूद होते हैं जो बच्चों द्वारा निगल लिए जाने पर शरीर में विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकते हैं। NCBI की रिपोर्ट बताती है कि सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब यह तरल पदार्थ फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इससे फेफड़ों में सूजन, केमिकल निमोनिया और सांस लेने में गंभीर परेशानी हो सकती है।

बच्चों में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं?

अगर बच्चा गलती से मच्छर भगाने वाला लिक्विड पी ले, तो कुछ समय बाद ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं:

  • लगातार खांसी
  • सांस लेने में परेशानी
  • उल्टी
  • अत्यधिक कमजोरी या सुस्ती
  • होंठ या त्वचा का नीला पड़ना
  • बेचैनी या असामान्य व्यवहार

क्या थोड़ी मात्रा भी नुकसान पहुंचा सकती है?

NCBI की रिसर्च के अनुसार कुछ हाइड्रोकार्बन उत्पादों की बहुत कम मात्रा भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों में। यही कारण है कि डॉक्टर ऐसे मामलों में तत्काल मेडिकल जांच की सलाह देते हैं, भले ही शुरुआत में बच्चा सामान्य दिखाई दे रहा हो।

बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

MedlinePlus और American Academy of Pediatrics (HealthyChildren.org) के अनुसार माता-पिता को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए:

  • सभी रासायनिक उत्पाद बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
  • मच्छर भगाने वाले रिफिल को खुला न छोड़ें।
  • इस्तेमाल के बाद उत्पाद को सुरक्षित स्थान पर रखें।
  • बच्चों के सामने रिफिल बदलने के बाद उसे तुरंत हटा दें।
  • किसी भी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

घर में होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं क्यों बढ़ती हैं?

HealthyChildren.org के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे अपने आसपास की चीजों को छूकर और मुंह में डालकर समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से घरेलू रसायनों, दवाओं और सफाई उत्पादों से जुड़ी दुर्घटनाओं का खतरा सबसे ज्यादा इसी आयु वर्ग में होता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

बार-बार इंफेक्शन और शरीर पर नीले निशान क्यों पड़ रहे हैं? NIH से समझिए Aplastic Anemia

ये भी पढ़ें
Aplastic Anemia Aplastic Anemia Symptoms Bone Marrow Disease Blood Disorder

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jun 2026 12:28 pm

Published on:

20 Jun 2026 11:54 am

Hindi News / Health / बच्चे ने गलती से पी लिया मच्छर भगाने वाला लिक्विड, मुश्किल से बची जान, NIH से जानिए Mosquito Repellant कैसे फेफड़ों को पहुंचाता है नुकसान

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

बार-बार पेशाब आना और दर्द; Bladder Pain Syndrome के कारण तो नहीं हो रहा ये, शोध के अनुसार समझिए

Bladder Pain Syndrome symptoms,Interstitial Cystitis causes,Frequent urination and bladder pain,
स्वास्थ्य

Yoga Day 2026 : रोज 20 मिनट योग करने से शरीर में क्या बदलाव आते हैं? Johns Hopkins Medicine की रिपोर्ट से जानिए 9 बड़े फायदे

Yoga Day 2026 Yoga Benefits Daily Yoga Benefits
स्वास्थ्य

एक कार्ड खोलता है गंभीर बीमारी का राज, क्या है सिकल सेल और क्यों आदिवासियों को बनाती शिकार?

Sickle cell disease in India
Patrika Special News

कान में घंटी बजना, चक्कर आना और सुनाई कम देना हो सकता है Vestibular Schwannoma; मेयो क्लिनिक के अनुसार समझिए

Vestibular Schwannoma symptoms , Acoustic Neuroma treatment , Tinnitus and dizziness causes ,
स्वास्थ्य

Mental Wellbeing Tips: दिमागी सेहत मजबूत करने के लिए क्या करें, जानिए NHS के बताए 5 टिप्स

Mental wellbeing tips, How to improve mental health , NHS mental health guidelines ,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.