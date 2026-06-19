बार-बार इंफेक्शन और शरीर पर नीले निशान क्यों पड़ रहे हैं? NIH से समझिए Aplastic Anemia

Aplastic Anemia को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Aplastic Anemia Symptoms: अगर आपको बार-बार इंफेक्शन हो रहा है, मामूली चोट पर भी शरीर पर नीले निशान (Bruises) पड़ जाते हैं या हर समय कमजोरी महसूस होती है, तो इन संकेतों को सिर्फ थकान या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज न करें। कुछ मामलों में ये Aplastic Anemia नाम की एक गंभीर रक्त संबंधी बीमारी के संकेत हो सकते हैं।
NIH की MedlinePlus और Mayo Clinic के अनुसार, अप्लास्टिक एनीमिया (Aplastic Anemia) एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है, जिसमें बोन मैरो (हड्डियों के भीतर का स्पंजी ऊतक) पर्याप्त मात्रा में नई रक्त कोशिकाएं बनाना बंद कर देता है। इसका असर लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स तीनों पर पड़ सकता है।
हमारे शरीर में बोन मैरो नई रक्त कोशिकाएं बनाने का काम करता है। जब यह प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो शरीर में रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने लगती है। इस वजह से व्यक्ति को एनीमिया, बार-बार संक्रमण और खून बहने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
MedlinePlus के अनुसार, अप्लास्टिक एनीमिया में सफेद रक्त कोशिकाएं (White Blood Cells) कम हो सकती हैं। ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करती हैं। जब इनकी संख्या कम हो जाती है, तो व्यक्ति को बार-बार बुखार, संक्रमण या बीमार पड़ने की समस्या हो सकती है।
यदि बिना किसी बड़ी चोट के भी शरीर पर नीले या बैंगनी निशान दिखाई देने लगें, तो यह प्लेटलेट्स की कमी का संकेत हो सकता है। प्लेटलेट्स खून को जमाने में मदद करते हैं। इनके कम होने पर शरीर में आसानी से Bruising हो सकती है।
Mayo Clinic के अनुसार, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इससे लगातार थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।
कुछ लोगों को हल्की शारीरिक गतिविधि, जैसे तेज चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर भी सांस फूलने लगती है।
रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण चक्कर आना, सिरदर्द या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी भी हो सकती है।
प्लेटलेट्स की कमी के कारण कुछ मरीजों में नाक से खून आना, मसूड़ों से खून निकलना या कट लगने पर देर तक खून बहना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
अप्लास्टिक एनीमिया के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे:
यदि बार-बार इंफेक्शन हो रहा है, शरीर पर आसानी से नीले निशान पड़ रहे हैं, अत्यधिक थकान बनी रहती है या बार-बार खून निकलने की समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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