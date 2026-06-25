Sonu Nigam Nerve Injury: सिंगर सोनू निगम को Pinched Nerve की समस्या, जानें नस दबने पर शरीर में दिखते हैं कौन-कौन से लक्षण

Sonu Nigam Nerve Injury: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में अपनी गर्दन की नसों में आई समस्या को लेकर अपडेट दिया है। पिछले हफ्तें से गर्दन और नसों के भयंकर दर्द से जूझने के बाद, अब सोनू निगम धीरे-धीरे रिकवरी की राह पर हैं। सोनू जी ने खुद बताया कि वह इस शारीरिक दर्द से किस कदर परेशान थे। दर्द इतना था कि इसके लिए उनके कई MRI और CT स्कैन तक कराने पड़े। आइए मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक जानते हैं कि आखिर यह पिंच्ड नर्व यानी नस दबने की बीमारी क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।