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Sonu Nigam Nerve Injury: सिंगर सोनू निगम को Pinched Nerve की समस्या, जानें नस दबने पर शरीर में दिखते हैं कौन-कौन से लक्षण

Sonu Nigam Nerve Injury: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में अपनी गर्दन की नसों में आई समस्या को लेकर बताया है कि वो पिछले एक हफ्ते से लगातार इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं। मेयो क्लिनिक से जानिए क्या होती है नस दबने की यह समस्या और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।
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भारत

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Nidhi Yadav

Jun 25, 2026

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सिंगर सोनू निगम फाइल फोटो( Source-@sonunigamofficial

Sonu Nigam Nerve Injury: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में अपनी गर्दन की नसों में आई समस्या को लेकर अपडेट दिया है। पिछले हफ्तें से गर्दन और नसों के भयंकर दर्द से जूझने के बाद, अब सोनू निगम धीरे-धीरे रिकवरी की राह पर हैं। सोनू जी ने खुद बताया कि वह इस शारीरिक दर्द से किस कदर परेशान थे। दर्द इतना था कि इसके लिए उनके कई MRI और CT स्कैन तक कराने पड़े। आइए मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक जानते हैं कि आखिर यह पिंच्ड नर्व यानी नस दबने की बीमारी क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।

पिंच्ड नर्व (नस दबना) की समस्या क्या होती है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब हमारी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की कोई हड्डी, कार्टिलेज या मांसपेशियां किसी नस पर जरूरत से ज्यादा दबाव (Pressure) बना देती हैं, तो उसे मेडिकल की भाषा में पिंच्ड नर्व या नस का दब जाना कहते हैं। इस दबाव की वजह से नस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे दिमाग तक सही सिग्नल नहीं पहुंच पाते और उस हिस्से में बहुत तेज दर्द और बेचैनी शुरू हो जाती है। जैसा कि सोनू निगम के साथ हुआ, यह समस्या ज्यादातर गर्दन या पीठ के ऊपरी हिस्से में होती है।

नस दबने पर शरीर में कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, अगर शरीर के किसी भी हिस्से में नस दब गई है, तो आपका शरीर ये 4-5 बड़े इशारे देने लगता है;

क्या हैं इसके मुख्य कारण और क्यों होता है यह दर्द?

  • गलत पोजीशन में सोना या बैठना।
  • वर्कआउट में चूक होना।
  • मोटापा या स्ट्रेस।

इससे बचने के उपाय क्या हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार इसके इलाज में ये चीजें शामिल हैं:

  • भरपूर आराम (Rest)।
  • डॉक्टर की बताई कुछ खास स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज।
  • टाइपिंग को सीमित करें और उनसे बीच-बीच में विराम लें।
  • लंबे समय तक पैरों को क्रॉस करके बैठने से बचें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

25 Jun 2026 04:27 pm

Hindi News / Health / Sonu Nigam Nerve Injury: सिंगर सोनू निगम को Pinched Nerve की समस्या, जानें नस दबने पर शरीर में दिखते हैं कौन-कौन से लक्षण

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