Liver Function Test क्या है? NIH की रिसर्च से जानिए यह टेस्ट क्या बताता है

Liver Function Test Meaning: जब डॉक्टर किसी व्यक्ति को बार-बार थकान, पेट में सूजन, भूख कम लगना या त्वचा और आंखों के पीले पड़ने जैसी समस्याओं के बाद कुछ ब्लड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, तो उनमें अक्सर एक जांच शामिल होती है, लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT)। कई लोग यह नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनका लिवर खराब हो गया है। लेकिन वास्तव में यह टेस्ट सिर्फ बीमारी पकड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि लिवर की कार्यक्षमता को समझने के लिए भी किया जाता है।