खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी? HMPV वायरस हो सकता है वजह, NIH की रिसर्च से जानिए लक्षण

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक श्वसन संबंधी वायरस है, जिसकी पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। NIH की रिपोर्ट के अनुसार, यह दुनिया भर में फैलने वाला वायरस है और लगभग हर व्यक्ति बचपन में कभी न कभी इसके संपर्क में आता है। यह वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या नजदीकी संपर्क से फैल सकता है।