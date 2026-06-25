गर्दन, बगल या जांघ में बिना दर्द के गांठ को न करें नजरअंदाज, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझिए Non-Hodgkin Lymphoma के संकेत

जब हमें कभी नॉर्मल सर्दी-खांसी या कोई इन्फेक्शन होता है, तब भी हमारी गर्दन में गिल्टी या गांठ बन जाती है। लेकिन उस गांठ को जब आप छुएंगे, तो उसमें दर्द होगा और जैसे ही आपकी सर्दी ठीक होगी, वो गांठ भी अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन इस बीमारी वाली गांठ की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि इसमें कोई दर्द नहीं होता। यह छूने पर थोड़ी सख्त लगती है और समय के साथ-साथ इसका साइज धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। यह हफ्तों या महीनों तक गायब नहीं होती।