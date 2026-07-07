Kerala Monsoon Travel: मानसून में केरल घूमने के लिए बेस्ट हैं मुन्नार, अल्लेप्पी, थेक्कडी, वायनाड और अथिराप्पिल्ली

Best Places To Visit In Kerala: अगर आप बारिश के दिनों में एक ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां हरियाली, पहाड़, झरने, बैकवॉटर और सुकून सब कुछ एक साथ मिले, तो आप केरल का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मानसून के आने के बाद से केरल की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में चारों तरफ हरियाली, बादलों से ढके पहाड़ और बारिश के बीच परिवार या दोस्तों के साथ यादगार ट्रिप आप यहां एंजॉय कर सकते है। आज की स्टोरी में हम केरल में घूमने के लिए 5 बेहतरीन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।