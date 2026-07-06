Monsoon 2026 Update : देश में मानसून का ‘मेगा शो’, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ताजा अपडेट

गुजरात के जूनागढ़ और भावनगर में जलभराव की स्थिति बनी रही। मध्यप्रदेश में भी झमाझम का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। राजस्थान के जयपुर में देर रात को तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। उत्तराखंड में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ। कई राज्यों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और राहत एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, सड़क बाधित होने और नदी-नालों के उफान पर रहने की घटनाएं बढ़ रही हैं।