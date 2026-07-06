मुंबई-पुणे रेल रूट पर भारी लैंडस्लाइड, ट्रैक पर गिरे बड़े-बड़े पत्थर, रेल मंत्री बोले- ‘जल्द चालू होंगी ट्रेनें’

मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर भूस्खलन के बाद एक्शन में रेल मंत्री | फोटो सोर्स- patrika.com
IMD Red Alert Mumbai: महाराष्ट्र में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण मुंबई-पुणे घाट सेक्शन में एक बड़ा लैंडस्लाइड (भूस्खलन) हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर पहाड़ों से टूटकर बड़े-बड़े पत्थर गिर गए हैं। इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। इस मुश्किल हालात को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात का जायजा लिया। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी इस इलाके में भारी बारिश हो सकती है, जिससे काम में थोड़ी दिक्कत आ रही है।
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