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मुंबई-पुणे रेल रूट पर भारी लैंडस्लाइड, ट्रैक पर गिरे बड़े-बड़े पत्थर, रेल मंत्री बोले- ‘जल्द चालू होंगी ट्रेनें’

Mumbai Pune Train Update: मुंबई-पुणे रेल रूट पर भारी भूस्खलन और चट्टानें गिरने से ट्रेनें ठप। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद संभाला मोर्चा, जल्द चालू होंगी ट्रेनें। पढ़ें पूरी खबर...
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मुंबई

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Pratiksha Gupta

Jul 06, 2026

railway track restoration, ashwini vaishnaw railway minister

मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर भूस्खलन के बाद एक्शन में रेल मंत्री | फोटो सोर्स- patrika.com

IMD Red Alert Mumbai: महाराष्ट्र में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण मुंबई-पुणे घाट सेक्शन में एक बड़ा लैंडस्लाइड (भूस्खलन) हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर पहाड़ों से टूटकर बड़े-बड़े पत्थर गिर गए हैं। इस वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। इस मुश्किल हालात को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात का जायजा लिया। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी इस इलाके में भारी बारिश हो सकती है, जिससे काम में थोड़ी दिक्कत आ रही है।

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Updated on:

06 Jul 2026 07:46 am

Published on:

06 Jul 2026 07:46 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई-पुणे रेल रूट पर भारी लैंडस्लाइड, ट्रैक पर गिरे बड़े-बड़े पत्थर, रेल मंत्री बोले- ‘जल्द चालू होंगी ट्रेनें’

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