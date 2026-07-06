Karjat Lonavala Landslide: मुंबई-पुणे रेल रूट पर पहाड़ खिसका, पटरियों पर आया मलबा; कई ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट

Central Railway train cancellation: लोनावला और कर्जत के बीच घाट सेक्शन में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी और चिंताजनक खबर है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते दक्षिण-पूर्व घाट (South East Ghat) पर अचानक एक बड़ा भूस्खलन (Landslide) हो गया है। ठाकुरवाड़ी (TKW) और मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) के बीच अप मुख्य लाइन (UPML) पर भारी मात्रा में पहाड़ों का मलबा और बोल्डर आ गिरे हैं। इस घटना के बाद मुंबई डिवीजन की रेल सेवाओं में भारी अफरा-तफरी मच गई है, जिसके चलते मध्य रेलवे (Central Railway) को तुरंत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द और डायवर्ट करनी पड़ी हैं।