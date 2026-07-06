IMD Red Alert Pune: रेड अलर्ट के बीच पुणे में तेज बारिश जारी, नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील

भारी बारिश को देखते हुए पुणे वन विभाग ने टूरिस्टों से अपील की है कि वे राजगढ़, सिंहगढ़ और लोनावाला इलाके में झरनों व नालों के किनारे न जाए। विभाग के गाइडलाइन का शत प्रतिशत पालन करें। वन विभाग ने कहा कि लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने, टहनियों के गिरने और नदियों, झरनों और मौसमी छोटी नदियों में पानी का लेवल अचानक बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। वन विभाग ने लोंगों से यह भी अपील की है कि वे दुर्घटना, लोगों के लापता होने, जंगल में आग लगने, वाइल्डलाइफ से जुड़ी घटनाओं या जंगल के इलाकों में किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत टोल-फ्री इमरजेंसी हेल्पलाइन 1926 पर संपर्क करें।