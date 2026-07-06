Mumbai building collapse: मुंबई के मानखुर्द में इमारत ढही, 6 लोगों की मौत, एक घायल

मुंबई में रविवार को भी तेज बारिश हुई। जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। इसके अलावा ट्रैफिम जाम की स्थिति भी देखने को मिली। वहीं बारिश को देखते हुए बीएमसी ने सोमवार को मुंबई के सभी सरकारी, निजी और बीएमसी संचालित स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि सरकारी और निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे।