मुंबई पर अगले 5 दिन भारी! IMD ने जारी किया मूसलधार बारिश का अलर्ट; ठाणे-पालघर, रायगढ़ के लिए भी चेतावनी

Mumbai Rain Alert: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उससे सटे जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। एक ओर मॉनसून की झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर जलभराव, धीमा ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई सहित पूरे कोंकण रीजन के लिए अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।