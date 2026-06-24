मुंबई और ठाणे में 24-25 और 27 जून को बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ आंधी की चेतावनी

Weather Update: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में अगले तीन-चार दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। खासकर 24 जून को इन तीनों जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।