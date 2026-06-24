वो 5 ‘सुराग’ जिसने पुलिस के दिमाग की जलाई ‘बत्ती; कैसे सिया की एक्सिडेंट थ्योरी बनी केतन मर्डर मिस्ट्री

Pune Ketan Siya Case: पुणे का केतन-सिया मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिलाने वाले इस मामले में पुलिस ने कैसे सिया के झूठ को बेनकाब किया, यह जानना भी जरूरी है। पुलिस ने शुरुआत में इसे हादसा जरूर माना, लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई को कुरेदती रही। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस को कब और कैसे लगा कि केतन की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है और इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं केतन की मंगेतर सिया है। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन पर उसका माथा ठनका। पुलिस को बताया गया कि केतन पहाड़ी से फिसलकर गिरा और उनकी मौत हो गई लेकिन जब पुलिस ने एक के बाद एक तथ्यों को जोड़कर तफ्तीश की तो कई परतें खुलती चली गईं और जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को हिला दिया। वो पांच अहम सुराग, जिनसे पूरी कहानी पलट गई