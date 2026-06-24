24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

2000 कॉल, कैफे मीटिंग और लोहगढ़ किले की ट्रेक, पुलिस ने खोला केतन अग्रवाल मर्डर केस का राज

Lohagad Fort Murder: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। 2000 से ज्यादा कॉल, कैफे मीटिंग और लोहागढ़ किले की ट्रेक से जुड़े सुरागों के आधार पर सिया गोयल और चेतन चौधरी गिरफ्तार किए गए हैं।
2 min read
Google source verification

पुणे

image

Pooja Gite

Jun 24, 2026

ketan agrawal murder case pune lohaga

चेतन चौधरी के साथ कैफे में बैठकर प्लान बनाया, 2,000 से ज्यादा फोन कॉल पर बात भी की (X @Vishii14)

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच कर रही पुणे रूरल पुलिस ने दावा किया है कि उनकी हत्या की कथित साजिश 31 मई को लोहगढ़ किले की यात्रा के दौरान शुरू हुई थी। पुलिस के मुताबिक, केतन और आरोपी सिया गोयल उस दिन साथ में किले पर गए थे, जहां सिया ने कथित तौर पर केतन को किले के किनारे बैठा देखकर उसे मारने का विचार बनाया। जांचकर्ताओं का दावा है कि इसके बाद 14 जून को कथित तौर पर उसे किले से धक्का देने की कोशिश की गई, लेकिन तब सफल नहीं हो सकी।

पुलिस का कहना है कि सिया और चेतन चौधरी ने कैफे में बैठकर प्लान पर चर्चा की थी और दोनों के बीच कई महीनों में 2,000 से ज्यादा फोन कॉल भी हुए। अधिकारियों ने कहा कि घटना से पहले सिया और चेतन कथित तौर पर एक कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने प्लान पर चर्चा की और किले पर उन संभावित जगहों की पहचान की जहां से पीड़ित को धक्का दिया जा सकता था।

शादी को लेकर विवाद पर पुलिस को शक

पुलिस जांच में यह भी दावा किया गया है कि सिया गोयल केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और कथित तौर पर उसने अपने दोस्त चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक, सिया और चेतन की मुलाकात पिछले साल एक दिवाली पार्टी में हुई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ गई। जांचकर्ताओं का कहना है कि सिया परिवार के दबाव के बावजूद केतन से शादी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और वह खुद के लिए और समय चाहती थी। पुलिस का दावा है कि सिया चेतन के करीब आ गई थी, लेकिन वह उससे भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। जांच में पुलिस को शक है कि सिया कथित तौर पर चेतन के साथ अपना रिश्ता जारी रखते हुए केतन को खत्म करना चाहती थी।

'शादी नहीं करनी थी, तो वह साफ मना कर देती'

केतन के विशाल का पिता का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन सिया अपने दोस्त चेतन के साथ बाइक से लोहागढ़ किला गई थी। उनका कहना है कि चेतन और सिया ने मिलकर पहले केतन पर किसी चीज से हमला किया और फिर उसे खाई में धक्का दे दिया। विशाल अग्रवाल ने कहा कि अगर सिया को यह शादी नहीं करनी थी, तो वह साफ मना कर सकती थी। ऐसे में परिवार बिना किसी विवाद के रिश्ता खत्म कर देता।

क्या है पूरा मामला

18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले पर 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में पुलिस ने हादसा माना था। सिया गोयल ने बताया था कि फोटो लेते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को इस कहानी पर शक होने लगा। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक युवक हुडी और शॉर्ट्स पहने एक व्यक्ति दंपति का पीछा करते हुए दिखाई दिया, जिसकी पहचान बाद में चेतन के रूप में हुई। फोन रिकॉर्ड से सिया और चेतन के बीच 2,000 से ज्यादा कॉल का भी पता चला। इसके बाद दूसरे सबूतों की जांच की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।

एक नहीं तीन बार केतन को मारने का सिया का प्लान हो गया था फेल, फिर चेतन के साथ मिलकर रची साजिश

ये भी पढ़ें
Ketan Agarwal murder Siya Goyal

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jun 2026 03:58 pm

Published on:

24 Jun 2026 03:57 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / 2000 कॉल, कैफे मीटिंग और लोहगढ़ किले की ट्रेक, पुलिस ने खोला केतन अग्रवाल मर्डर केस का राज

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

VIDEO: लोहागढ़ की इस पहाड़ी से मारा गया था केतन को धक्का, स्पॉट के विजुअल्स आए सामने

Lohagad Fort Visuals
राष्ट्रीय

अमेरिका से की थी पढ़ाई, संभाला था करोड़ों का साम्राज्य, कौन थे केतन अग्रवाल? जिनको उनके ही मंगेतर ने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला

Success Group Pune Director
पुणे

‘मैंने उसे ड्रिंकिंग के लिए साफ मना किया था’, केतन की मां ने सिया पर लगाए बातें छुपाने का आरोप, माता-पिता को भी बताया जिम्मेदार

Ketan Agrawal Mother Statement
पुणे

मंगेतर के ‘रेड फ्लैग्स’ समझ नहीं पाए केतन के पिता, फोन पर घंटों बात और बार-बार चेतन का जिक्र, हत्या के बाद सामने आए कई संकेत

Lohagad Fort Case
पुणे

केतन मर्डर केस: बाली ट्रिप से पहले 6 लोगों में से सिर्फ केतन का चोरी हुआ था पासपोर्ट, ट्रिप कैंसल करना था साजिश का हिस्सा! पिता ने जताई आशंका

Ketan Agrawal Murder Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.