2000 कॉल, कैफे मीटिंग और लोहगढ़ किले की ट्रेक, पुलिस ने खोला केतन अग्रवाल मर्डर केस का राज

18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले पर 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में पुलिस ने हादसा माना था। सिया गोयल ने बताया था कि फोटो लेते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को इस कहानी पर शक होने लगा। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक युवक हुडी और शॉर्ट्स पहने एक व्यक्ति दंपति का पीछा करते हुए दिखाई दिया, जिसकी पहचान बाद में चेतन के रूप में हुई। फोन रिकॉर्ड से सिया और चेतन के बीच 2,000 से ज्यादा कॉल का भी पता चला। इसके बाद दूसरे सबूतों की जांच की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।