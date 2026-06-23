केतन मर्डर केस: बाली ट्रिप से पहले 6 लोगों में से सिर्फ केतन का चोरी हुआ था पासपोर्ट, ट्रिप कैंसल करना था साजिश का हिस्सा! पिता ने जताई आशंका

केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है कि 18 जून को हुई घटना से पहले भी उनके बेटे की जान लेने की कोशिश की गई थी। उनके अनुसार, बाली ट्रिप कैंसिल होने के बाद सिया 12 जून को केतन को लोहागढ़ किला घुमाने ले गई थी। वहां एक जगह सिया ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन पीछे पेड़ होने की वजह से केतन बच गया। बाद में सिया ने कहा कि वहां सांप था और उसे बचाने के लिए उसने ऐसा किया था, इसलिए उस समय किसी को कोई शक नहीं हुआ। विशाल अग्रवाल का दावा है कि इसके कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से लोहागढ़ जाने की जिद की। जबकि सिया का बर्थडे बनाने के लिए सबका महाबलेश्वर जाने का प्लान था। उन्होंने बताया कि उस समय सिया ने कहा कि वहां उसके दोस्त पार्टी करेंगे। इस वजह से उन्होंने वहां जाने की अनुमति दे दी लेकिन उसके बाद यह हादसा हो गया।