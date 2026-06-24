24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

‘मैं बोलूं तो विवाद, चुप रहूं तो ताने!’ CM विजय विवाद पर फूटा रजनीकांत का दर्द

Rajinikanth Hits Back At Trolls After Controversy: तमिलनाडु सीएम विजय के सरकार के दौरान, फेमस एक्टर और राजनीतिज्ञ रजनीकांत ने हाल ही में एक विवादास्पद स्थिति पर अपनी इमोशन्स व्यक्त की हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jun 24, 2026

Rajinikanth And CM Vijay

Rajinikanth And CM Vijay (IMDb)

Rajinikanth Hits Back At Trolls After Controversy: साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियो में हैं। हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'धर्मन' के टाइटल लॉन्च इवेंट में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन विवादों पर खुलकर बात की, जो पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। बता दें, रजनीकांत ने बताया कि अब उन्हें सार्वजनिक मंचों पर बोलने से पहले झिझक महसूस होती है, क्योंकि उनके हर बयान पर किसी-न-किसी तरह की प्रतिक्रिया और विवाद खड़ा हो जाता है।

रजनीकांत बताया कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं

इस इवेंट में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए रजनीकांत ने कहा कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो लोग विवाद करते है और चुप रहते हैं तो ताने देते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि कभी-कभी लोग पूछते हैं कि वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, जैसे उनके मुंह में कुछ रखा हो। इस पर एक्टर रजनीकांत ने बताया कि लंबे अनुभव के बाद उन्होंने ये समझ लिया है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है।

रजनीकांत का ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ महीने पहले तमिलनाडु के सीएम और एक्टर विजय को लेकर उनके एक बयान ने सोशल मीडिया पर काफी बहस छेड़ दी थी। दरअसल, विजय की चुनावी जीत के बाद ये चर्चा और तेज हो गई थी कि रजनीकांत उनकी कामयाबी से खुश नहीं हैं। इन अफवाहों को खत्म करने के लिए उन्होंने पहले भी मीडिया के सामने सफाई दी थी और कहा था कि उन्होंने विजय को जीत की बधाई दी थी।

रजनीकांत का राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है

इसके साथ ही, रजनीकांत ने ये भी साफ किया था कि उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है और विजय से उन्हें किसी तरह की जलन नहीं हो सकती। रजनीकांत ने दोनों के बीच उम्र और अनुभव के अंतर का जिक्र करते हुए कहा था कि उनकी तुलना करना उचित नहीं होगा। बता दें, फिल्म 'धर्मन' का टाइटल अनाउंसिंग इवेंट के दौरान जब उनसे ये भी पूछा कि क्या उन्होंने विजय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। इस पर रजनीकांत ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भले ही नहीं किया, लेकिन फोन पर उनसे बातचीत की थी।

रजनीकांत के इस बयान को उनके फैंस काफी सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। फिलहाल, रजनीकांत का ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और उनके फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म 'धर्मन' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

24 Jun 2026 06:23 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘मैं बोलूं तो विवाद, चुप रहूं तो ताने!’ CM विजय विवाद पर फूटा रजनीकांत का दर्द

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘थलाइवर 173’ नहीं, अब ‘धर्मन’ से रजनीकांत का रौद्र अवतार OUT, टाइटल रिवील ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Dharman
टॉलीवुड

‘ना सैलून, ना कोई हेयर ट्रीटमेंट्स’, 2017 के बाद खुद ही अपने बालों का ध्यान रख रही है एक्ट्रेस-सिंगर श्रुति हासन

Shruti Haasan Hair Care Routine
टॉलीवुड

तृषा कृष्णन के साथ सीएम विजय थलापति के रिश्ते की खुली पोल? दोनों की तस्वीर पर अभिनेत्री चार्मी कौर ने कहा- ‘प्योर गोल्ड कपल’

Trisha Krishnan-Thalapathy Vijay Relationship
टॉलीवुड

TN Assembly में छाया विजय का सिनेमाई स्वैग, ड्रामैटिक एंडिंग ने लूट ली पूरी लाइमलाइट

CM Vijay
टॉलीवुड

“निजी अनबन या अफवाहों से दूरी?”, CM विजय को तृषा कृष्णन ने नहीं किया बर्थडे विश, इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो?

Trisha Krishnan did not wish Thalapathy Vijay birthday and unfollow instagram fans shocked
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.