‘मैं बोलूं तो विवाद, चुप रहूं तो ताने!’ CM विजय विवाद पर फूटा रजनीकांत का दर्द

इसके साथ ही, रजनीकांत ने ये भी साफ किया था कि उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है और विजय से उन्हें किसी तरह की जलन नहीं हो सकती। रजनीकांत ने दोनों के बीच उम्र और अनुभव के अंतर का जिक्र करते हुए कहा था कि उनकी तुलना करना उचित नहीं होगा। बता दें, फिल्म 'धर्मन' का टाइटल अनाउंसिंग इवेंट के दौरान जब उनसे ये भी पूछा कि क्या उन्होंने विजय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। इस पर रजनीकांत ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भले ही नहीं किया, लेकिन फोन पर उनसे बातचीत की थी।