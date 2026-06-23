TN Assembly में छाया विजय का सिनेमाई स्वैग, ड्रामैटिक एंडिंग ने लूट ली पूरी लाइमलाइट

आज मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय एक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान विपक्षी दल DMK के कुछ मेंबर्स सदन से बाहर चले गए। हालांकि, इस स्थिति का विजय पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। बता दें, भाषण खत्म होने के बाद उन्होंने स्पीकर से एक खास इशारा करने की अनुमति ली और अनुमति मिलने के बाद विजय मुस्कुराए और हाथ से एक ड्रामैटिक अंदाज में ऐसा इशारा किया जिसे देखकर उनके सपोर्टर्स एक्साइटेड हो उठे। साथ ही, सदन में मौजूद उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के सदस्य भी खुशी जाहिर करते नजर आए।