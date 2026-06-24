‘थलाइवर 173’ नहीं, अब ‘धर्मन’ से रजनीकांत का रौद्र अवतार OUT, टाइटल रिवील ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

फिल्म का पहला पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। आप इस पोस्टर में देख सकते है कि रजनीकांत डॉक्टर के रूप में नजर आ रहे हैं नीले सर्जिकल कपड़े, सॉल्ट एंड पेपर बाल, सनग्लास और हाथ में खून से सना सर्जिकल टूल। साथ ही, ऑपरेशन थिएटर में खड़े थलाइवर मुस्कुरा रहे हैं और उनके पास एक बॉडी पड़ी है। ये पोस्टर उनके खास अंदाज और रौद्र रूप में पेश करता है, जो अब तक के बाकि फिल्मों से अलग होने वाला है।