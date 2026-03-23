जानवरों की तरह काम करते हैं... श्रुति हासन ने खोल दी कमल हासन और रजनीकांत की पोल, फैंस रह गए सन्न

इतना ही नहीं, श्रुति हासन आगे बताती हैं कि उनकी आवाज में दम होता है और संगीतकार इलैयाराजा को उनकी आवाज बहुत पसंद आई, लेकिन कभी-कभी उनकी तेज आवाज लोगों को पसंद नहीं आती, खासकर जब वे महिलाओं से उम्मीद करते हैं कि वे नरम आवाज में बात करें। ये उनके लिए एक चैलेंज भी बन जाता है। बता दें, अपने पिता कमल हासन और सुपरस्टार रजनीकांत के साथ करियर संबंधी सलाह के बारे में श्रुति कहा, 'वो करियर स्ट्रेटेजी पर सलाह के लिए कभी कमल हासन या अपने कुली-स्टार रजनीकांत के पास नहीं गईं, मुझे पता है दोनों बहुत मेहनती हैं और ये सिर्फ मेहनती ही नहीं है एक जैसे से ही है, दोनो साथ में टेंशन में रहते है और दोनो चुपचाप मेहनत करते हैं। इतना ही नहीं वे चुपचाप कुछ भी कर सकते है, लेकिन फिर भी वे अपने ऑफिस और अपने परिवार को मेंटेन कर रहे हैं और जानवरों की तरह काम करते हैं, जो ट्रिक बहुत अच्छी है,”