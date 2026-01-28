कई फ्लॉप फिल्मों के बाद एक्ट्रेस की ऐसे पलटी किस्मत, नेटवर्थ देख फटी रह जाएंगी आंखें

साल 2017 के बाद उन्होंने बॉलीवुड से एक तरह से दूरी ही बना ली। हालांकी, बॉलीवुड में भले ही श्रुति का जादू न चला हो, लेकिन तमिल और तेलुगु सिनेमा ने उन्हें हाथों-हाथ लिया। श्रुति ने साउथ में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। हाल ही में प्रभास के साथ उनकी फिल्म 'सालार' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया और आज वो साउथ की सबसे महंगी और पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं और रजनीकांत जैसे दिग्गजों के साथ 'कुली' जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं।