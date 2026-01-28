28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कई फ्लॉप फिल्मों के बाद एक्ट्रेस की ऐसे पलटी किस्मत, नेटवर्थ देख फटी रह जाएंगी आंखें

Shruti Haasan Journey: साउथ और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस श्रुति हासन (Shruti Haasan) अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं, तो वहीं कुछ फैंस बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों के बाद उनकी सफलता और नेटवर्थ को देखकर दंग है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 28, 2026

कई फ्लॉप फिल्मों के बाद एक्ट्रेस की ऐसे पलटी किस्मत, नेटवर्थ देख फटी रह जाएंगी आंखें

Shruti Haasan (सोर्स: x)

Shruti Haasan Journey: आज 28 जनवरी को साउथ और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस श्रुति हासन (Shruti Haasan) अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। सीनियर एक्टर कमल हासन और सारिका की बड़ी बेटी श्रुति ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग सिक्का हासिल किया है। बता दें, उनके लिए ये सफर आसान नहीं था। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में उन्हें लगातार 'फ्लॉप' फिल्मों का सामना करना पड़ा, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी किस्मत पूरी तरह पलट दी।

एक्ट्रेस की ऐसे पलटी किस्मत

श्रुति हासन ने साल 2009 में फिल्म 'लक' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इसके बाद श्रुति ने 'डी-डे', 'रमैया वस्तावैया', 'रॉकी हैंडसम' और 'बहन होगी तेरी' जैसी कई हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। दरअसल, 'गब्बर इज बैक' और 'वेलकम बैक' जैसी फिल्मों ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन श्रुति को वो 'सफलता' नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी।

साल 2017 के बाद उन्होंने बॉलीवुड से एक तरह से दूरी ही बना ली। हालांकी, बॉलीवुड में भले ही श्रुति का जादू न चला हो, लेकिन तमिल और तेलुगु सिनेमा ने उन्हें हाथों-हाथ लिया। श्रुति ने साउथ में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। हाल ही में प्रभास के साथ उनकी फिल्म 'सालार' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया और आज वो साउथ की सबसे महंगी और पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं और रजनीकांत जैसे दिग्गजों के साथ 'कुली' जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं।

श्रुति एक कमाल की सिंगर और म्यूजिशियन भी हैं

इतना ही नहीं, एक्टिंग के अलावा श्रुति एक कमाल की सिंगर और म्यूजिशियन भी हैं। वो अक्सर अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट और लाइव परफॉर्मेंस के द्वारा फैंस का दिल जीतती रहती हैं। 'फिल्मीबीट' के मुताबिक, श्रुति हासन आज करीब 45 करोड़ रुपये की नेटवर्थ की मालकिन हैं। उनकी कमाई का जरिया सिर्फ फिल्में ही नहीं, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, ओटीटी प्रोजेक्ट्स और म्यूजिक शो भी हैं।

बता दें, श्रुति हासन का आने वाला समय और भी बिजी रहने वाला है। वे फिलहाल 'सालार पार्ट 2', 'साइलेंट स्क्रीम्स' और 'ट्रेन' जैसी बड़ी फिल्मों पर काम कर रही हैं। श्रुति ने ये साबित कर दिया है कि अगर एक जगह दरवाजा बंद हो जाए, तो अपनी मेहनत से दूसरी जगह अपनी पहचान बनाई जा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

28 Jan 2026 10:49 am

Published on:

28 Jan 2026 10:48 am

Hindi News / Entertainment / कई फ्लॉप फिल्मों के बाद एक्ट्रेस की ऐसे पलटी किस्मत, नेटवर्थ देख फटी रह जाएंगी आंखें

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Arijit Singh Last Song: अरिजीत सिंह का ‘आखिरी’ गाना, यूट्यूब पर मिल चुके हैं 18 मिलियन व्यूज

Arijit Singh Last Song before Play back singing retirement it is Maatrubhumi from Battle of Galwan
बॉलीवुड

Arijit Singh: अरिजीत सिंह के करियर का सबसे हिट गाना, 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज वाले इस गीत ने बनाया ‘कल्ट’ सुपरस्टार

Arijit Singh Most Viewed Song on Youtube
बॉलीवुड

ग्लोबल मंच पर नॉर्थ-ईस्ट का दिखा जलवा, Farhan Akhtar की इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा में बनाया नया रिकॉर्ड

Farhan Akhtar produced Manipuri Boong
बॉलीवुड

जाकिर खान को क्यों लेना पड़ा कॉमेडी से ब्रेक? अब जाकर बताई असली वजह, बोले- अपने शरीर को…

Zakir Khan Reveals Reason Behind Break
मनोरंजन

Arijit Singh बनेंगे डायरेक्टर, पहली हिंदी फिल्म में बेटा हीरो और इस एक्टर की बेटी को किया कास्ट

Arijit Singh Announce Retirement Playback Singing to become director his son will be hero first Hindi film
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.