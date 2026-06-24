ऑफिस से घर लौट रहा था 22 साल का मयंक, मामूली बात पर ‘सनकी’ ने मार डाला, मुंबई लोकल में क्या हुआ था?

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अनुसार, सोमवार रात करीब 10:42 बजे मुंबई लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मयंक लोहार के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज बारिश के दौरान ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर यात्रियों के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर कुछ सहयात्रियों ने आरोपी की पिटाई कर दी। इससे गुस्साए आरोपी ने अपने बैग से चाकू निकाला और मयंक लोहार पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मयंक ने बाद में दम तोड़ दिया। आरपीएफ ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छह विशेष टीमों का गठन किया गया है।