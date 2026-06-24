TMKOC के बाघा पर टूटा दुखों का पहाड़! पिता अरविंद वेकारिया के निधन से शोक में डूबा परिवार

अब अरविंद वेकारिया के निधन के बाद कई कलाकारों और फैंस ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल बेहतरीन एक्टिंग किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। उनके काम ने ये साबित किया कि समर्पण और मेहनत के दम पर कला के क्षेत्र में एक स्थायी पहचान बनाई जा सकती है। दरअसल, अब उनके जाने से गुजराती थिएटर जगत को एक बड़ी क्षति हुई है। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार, उनका योगदान और कला के प्रति उनका प्रेम हमेशा याद रखा जाएगा। अरविंद वेकारिया की विरासत आने वाले सालों तक कलाकारों और दर्शकों को प्रेरित करती रहेगी।