केतन अग्रवाल मर्डर केस में DSP गजानन टोम्पे ने दिया अपडेट, सामने आया वीडियो

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई पूरी तरह से जुटाए गए सबूतों और पूछताछ के निष्कर्षों पर आधारित होगी। यह हत्याकांड क्षेत्र में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे सामने आ सकते हैं।