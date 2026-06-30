केतन अग्रवाल मर्डर केस में DSP गजानन टोम्पे ने दिया अपडेट, सामने आया वीडियो

केतन मर्डर केस (Patrika)
Ketan Murder Case Latest Update: केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। मामले में ताजा अपडेट देते हुए डीएसपी गजानन टोम्पे ने बताया कि दोनों मुख्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश मिला है। पुलिस अब गहन पूछताछ और सबूतों की कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है।
डीएसपी गजानन टोम्पे के अनुसार, जांच के दौरान आरोपी नंबर 1 से घटनास्थल का सीन रिक्रिएशन (Crime Scene Reconstruction) भी कराया गया, जिससे घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी जो भी आवश्यक समझेंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस कदम से पुलिस को पूछताछ और जांच को और गहराई से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
चेतन चौधरी को लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन लाया गया है। पुलिस उससे उस कपड़े के बारे में पूछताछ करेगी जो उसने घटना के दिन पहने थे। पुलिस ने उसके द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस जल्द ही चेतन चौधरी के साथ क्राइम सीन का री-क्रिएशन कर सकती है।
पुलिस ने आरोपी नंबर 1 के साथ क्राइम सीन का री-क्रिएशन कर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने की कोशिश की है। यह प्रक्रिया जांच को मजबूत दिशा देने में सहायक मानी जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई पूरी तरह से जुटाए गए सबूतों और पूछताछ के निष्कर्षों पर आधारित होगी। यह हत्याकांड क्षेत्र में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की टीमें हर एंगल से जांच कर रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे सामने आ सकते हैं।
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