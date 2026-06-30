केतन को खत्म करना तो सिर्फ शुरुआत थी, सिया का अगला प्लान चेतन के लिए था, जांच में बड़ा खुलासा

Siya Goyal: पुणे के लोहगढ़ किले पर रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल (26) की हत्या मामले में जांच के दौरान एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की आरोपी और केतन की होने वाली पत्नी सिया गोयल ने शादी की खरीदारी के नाम पर केतन से 1 करोड़ रुपये लिए थे। लेकिन सिया ने यह पूरी रकम अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी, जिसने इस हत्याकांड में उसकी मदद की। अधिकारीयों ने बताया कि दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।