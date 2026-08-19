सुनेत्रा पवार को लगा बड़ा झटका, एक साथ 15 नगरसेवक और नगराध्यक्ष शिंदे की शिवसेना में शामिल

शिंदे गुट में अब तक विपक्षी दलों के नेताओं के प्रवेश की खबरें सामने आती रही थीं। लेकिन इस बार सत्तारूढ़ महायुति में सहयोगी एनसीपी के ही नेताओं के शिंदे गुट में जाने के बाद तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ऐसे में एक ही गठबंधन के दो दलों के बीच स्थानीय स्तर पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों के इस तरह पाला बदलने से आने वाले समय में राजनीतिक खींचतान बढ़ सकती है। फिलहाल इस दलबदल पर एनसीपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।