विजय और तृषा के ‘सैल्यूट’ पर सियासी घमासान तेज, DMK बोली- ऐसी बेहूदगी को सही नहीं ठहरा सकते

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तृषा पीली साड़ी और हरे ब्लाउज में नजर आईं। वह मुख्यमंत्री विजय के माता-पिता एसए चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर के साथ पहली पंक्ति में बैठी थीं। समारोह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री विजय परेड का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने और तृषा ने एक-दूसरे को सैल्यूट किया। इसको लेकर ही राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है। हालांकि, तृषा के आसपास बैठे विजय के परिवार के सदस्यों और समर्थकों को भी मुख्यमंत्री को सैल्यूट करते हुए देखा गया।